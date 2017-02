Slagelse: Ny partner skal føre EDC-butik videre

Ejendomsmægler Henrik Hjortkær er ny partner og afdelingsleder i EDC-butikken på Korsørvej i Slagelse.

Den 33-årige ejendomsmægler vender efter ni år som mægler i Sorø tilbage til barndomsbyen, hvor han bor med sin kone og 2-årige søn. Det er derfor en lokalforankret partner, som overtager tøjlerne i mæglerbutikken – og netop lokalforankringen er vigtig i en butik, som har været en del af lokalsamfundet i mere end 40 år.

– Vi vil fokusere på nærvær og at møde folk i øjenhøjde. Vores kunder skal have følelsen af, at vi tager dem i hånden og hjælper dem godt og grundigt igennem hele salgs- eller købsprocessen, forklarer Henrik Hjortkær, hvis optagelse som ny partner sker som led i det planlagte generationsskifte med den tidligere indehaver Torben Jensen. Han fortsætter dog i butikken sammen med resten af teamet.

Den nyudnævnte partner har en klar ambition om, hvilken retning han gerne vil føre butikken i.

– Vi vil være den bedste mæglerbutik i Slagelse. Det skal ikke kun forstås på den måde, at vi blot ønsker at sælge mest. Vores ambition er at være dem, der giver den bedste oplevelse – både for køber og sælger. Vi ønsker kort sagt at skabe handler, hvor alle parter ender som vindere takket være bl.a. konkurrencedygtigt salær, ærlige vurderinger af prisen og kompetent rådgivning, lyder opskriften på succes fra Henrik Hjortkær.

I anledning af Henrik Hjortkærs tiltrædelse holder butikken reception om eftermiddagen den 7. april.