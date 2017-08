18-årig kvinde voldtaget i Roskilde

En 18-årig kvinde fra Ringsted blev i nat voldtaget tæt på arresten i Roskilde.

Voldtægten fandt sted omkring klokken to. Den unge kvinde gik på det tidspunkt ad Skovbogade forbi politistationen i Roskilde og videre ad en sti ved arresten, Jernbanegade 21. Ud for arresten greb en mand fat i hende bagfra, tvang hende ned på jorden og forbrød sig seksuelt over for offeret.

På grund af chok har offeret ikke kunnet give en beskrivelse af gerningsmanden, ligesom hun ikke har set vidner i området ved politistationen og arresten.

Gerningsstedet er blevet undersøgt med bl.a. politihunde for at lede efter spor efter forbrydelsen.

Politiet efterlyser nu vidner, der har været i området omkring gerningstidspunktet, og som kan have set enten offeret eller gerningsmanden.

Offeret beskrives som en 18-årig kvinde af anden etnisk oprindelse end dansk, og hun var iført en grå trøje og mørke bukser med huller ved knæene.

Henvendelser i sagen gives til Midt- og Vestsjællands Politi på tlf. 46 35 14 48 eller til nærmeste politi via tlf. 114.