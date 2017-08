Kvinde fundet død i lejlighed – mand anholdt

En kvinde blev onsdag eftermiddag fundet død i en lejlighed på Fasanvej i Køge.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog kort efter klokken 17 en henvendelse fra en mand, som meget fåmælt oplyste, at politiet kunne finde en død person i en bestemt lejlighed i en beboelsesejendom på Fasanvej.

Politiet kørte til stedet og fandt en livløs kvinde i lejligheden, der kort efter blev erklæret død. Hun havde ikke nogen identitetspapirer på sig, og lejlighedens beboer var ikke til stede.

Kriminalteknikere og en retsmediciner blev tilkaldt for at foretage de indledende undersøgelser i lejligheden i samarbejde med politiets efterforskere, da politiet betragtede fundet af den døde kvinde som mistænkeligt.

De indledende undersøgelser af liget og politiets undersøgelser har endnu ikke givet oplysninger om identiteten på den fundne kvinde, som i dag torsdag skal undersøges yderligere på Retsmedicinsk Institut i et forsøg på at få hende identificeret og om muligt at fastlægge dødsårsagen og –måden.

Lejlighedens beboer er en 59-årig mand fra Køge, som politiet siden fundet af den døde kvinde ledte efter relevante steder i bl.a. Køge. Han blev anholdt klokken 21.30 da han henvendte sig på et sygehus, hvor personalet var bekendt med, at han var eftersøgt af politiet.

Den anholdte mand er fortsat i politiets varetægt, indtil politiet får resultaterne fra de yderligere undersøgelser af kvinden på Retsmedicinsk Institut, herunder især oplysning om, hvorvidt der ligger en forbrydelse bag dødsfaldet.

Den anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i dagkl. 13.00 ved Retten i Roskilde som sigtet for manddrab, idet han mistænkes for at have forvoldt kvindens død.

Grundlovsforhøret vil af anklagemyndigheden blive begæret afholdt for lukkede døre af hensyn til den fortsatte efterforskning i sagen.

Opdateret kl. 10.08

