Mand viste sit lem til to mindreårige piger

To piger blev i går udsat for blufærdighedskrænkelse, da en voksen mand trak sine short ned og viste sit lem til pigerne.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man mandag aften fik en anmeldelse fra pårørende til en 7-årig pige fra Greve, som på et tidspunkt mellem klokken 15.00 og 16.00 sammen med en veninde var ude at gå på en sti ved Greve gymnasium. Her blev de kontaktet af en fremmed mand på cykel, der spurgte om vej til stationen. Kort efter trak manden ned i sine shorts og blottede sit underliv for pigerne, samtidig med at han bad dem om at forholde sig rolige.

Pigerne skyndte sig videre, og manden forsvandt i ukendt retning uden at kontakte pigerne yderligere.

Først i løbet af aftenen fortalte pigerne deres respektive forældre om hændelsen.

Den mistænkte blev beskrevet som: A: Mand, Dansk af udseende, 40-50 år, Yderligere kendetegn: Grå skægstubbe, Talte: Dansk, Iført: Sorte shorts, hvid T-shirt, Medbragte: Cykel.

Både den 7-årige og veninden skal nu afhøres nærmere af politiet om sagen.