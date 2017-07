Aktion mod bander i nat: Politiet omringede Mjølnerparken

Københavns Politi omringede i nat Mjølnerparken og gennemførte en planlagt aktion mod formodede bandemedlemmer. Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Under aktionen fandt man i en hæk en skarpladt pistol og en kniv.

Syv personer blev anholdt og taget med på stationen.

DNA-prøver og fingeraftryk fra våbnene vil afgøre deres videre skæbne.

Under aktionen forsøgte en person at stikke af på en knallert og under flugten kørte han med vilje ind i en politimand, der blev ramt på knæet, men alligevel formåede at få standset gerningsmanden, der nu er sigtet for vold mod tjenestemand, brugstyveri, narkokørsel og diverse færdselsforseelser. Han blev efterfølgende også kørt på skadestuen til tjek for politihundebid. Den påkørte polititjenestemand blev ligeledes skadestuebehandlet.

– Aktionen i nat var koordineret mellem forskellige afdelinger i Københavns Politi. Vi ønsker at sende et signal til bandemedlemmer og ikke mindst unge mænd der måske går og overvejer at blive mere tilknyttet til disse voldelige grupperinger, at det har konsekvenser, siger fungerende leder af operative specialafdeling i Københavns Politi, Lars Karlsen og fortsætter:

– Folketinget har de seneste år givet os gode værktøjer og strafskærpelser, som vi kan bruge i sådanne aktioner. Det er således direkte i fængsel, hvis man bliver taget i at have tilknytning til våben i det offentlige rum. Denne aktion bliver ikke den sidste. Vi vil ikke acceptere, at disse grupperinger forsøger at skabe områder udenfor lov og ret.