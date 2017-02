En 60-årig kvinde fra Vordingborg er blevet varetægtsfængslet, sigtet for trusler og vold.

Kvinden blev anholdt søndag aften ved 19-tiden efter hun havde uden nogen påviselig grund havde skældt sin 20-årige nabo ud og havde truet med at slå hende ihjel og brænde hendes lejlighed ned. Den 60-årige er sigtet for trusler og for yderligere to tilfælde af vold.

Den 60-årige blev fremstillet i grundlovsforhør mandag og varetægtsfængslet frem til den 7. marts.