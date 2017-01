Spritbilist forsøgte at køre fra politiet

Lørdag formiddag klokken 10.40 fik et par betjente på almindelig patrulje ved Vallensved øje på en sort BMW, som de gerne ville se lidt nærmere på.

Føreren af BMW’en ville imidlertid ikke standse, da politiet gav tegn til det. I stedet fortsatte bilen med stor hastighed og til fare for andre bilister.

Der gik dog ikke mere end et par minutter, før det lykkedes politiet at standse den sorte bil på Vestre Ringvej ved Karrebækvej i Næstved. I bilen sad en 52-årig lænkeafsoner, der ikke overholdt betingelserne for at afsone sin fængselsstraf med fodlænke, en 19-årig mand fra Idestrup, og en 20-årig mand fra Sakskøbing.

Den 52-årige blev sigtet for at forvolde fare for andre og for spirituskørsel.