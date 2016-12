En bank må ikke spærre Dankort på grund af RKI

Forbrugerombudsmanden har afgjort, at en bank ikke kan spærre en kundes Visa/Dankort med den begrundelse, at kunden er blevet registreret i RKI, når kunden ikke har en aftale med banken om kredit.

COOP Bank spærrede en kundes Visa/Dankort, fordi kunden blev registreret i RKI. Banken bestilte samtidig et MasterCard debetkort til kunden som erstatning for det spærrede Visa/Dankort. Men det måtte banken ikke ifølge Forbrugerombudsmanden.

Kundens Visa/Dankort i COOP Bank var knyttet til en almindelig indlånskonto uden kredit. Til forskel fra visse andre betalingskort er Visa/Dankort ikke et kreditkort. Selvom kunden derfor ikke havde en kredit, ønskede COOP Bank at begrænse risikoen for uberettiget overtræk af kundens konto. COOP Bank begrundede således spærringen af kundens kort med, at der var en væsentlig forhøjet risiko for, at kunden ikke kunne opfylde sine forpligtelser over for banken, fordi hun var blevet registreret i RKI.

Banker må dog ikke spærre en kundes betalingskort med henvisning til, at der er en væsentlig forhøjet risiko for, at kunden ikke kan opfylde sin betalingsforpligtelse, når kunden ikke har en aftale med banken om at få kredit. Ifølge lovgivningen er registrering i RKI ikke ensbetydende med, at kunden vil foretage uberettiget overtræk på sit Visa/Dankort.

– Når en kunde bliver registreret i RKI, så har vedkommende misligholdt en eller flere af sine betalingsaftaler. Men det giver ikke en bank ret til at spærre kundens Visa/Dankort, når der ikke er en aftale om kredit, og bestille et andet betalingskort til kunden uden kundens samtykke, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og fortsætter:

– I takt med udviklingen mod det kontantløse samfund er vi som forbrugere i stigende grad afhængige af betalingskort. Det er vores adgang til at foretage indkøb og betale. Derfor begrænser reglerne bankernes mulighed for at spærre vores betalingskort.