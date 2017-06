Politiet har ryddet tre lejre med udenlandske hjemløse

Fredag morgen ryddede Københavns Politi tre lejre med udenlandske hjemløse i København.

Lejrene, som Københavns Politi betegner som ‘utryghedsskabende’ lå ved Nikolaj Plads, på Nytorv og under broen i Ørstedsparken. I alt blev 12 personer – alle rumænske mænd – anholdt. De sigtes for ordensbekendtgørelsens § 3 stk. 4. og modtager en bøde på 1.000 kroner. En af de anholdte sigtes desuden for indbrud i 2012 og for tricktyveri. De ni af de anholdte er løsladt, mens tre personer forelægges Udlændingestyrelsen med henblik på udsendelse af Danmark grundet tidligere sigtelser og historik.

Siden 1. april har Københavns Politi ryddet 29 lejre.

– Vi kan kun opfordre borgerne til at anmelde lejrene til os, hvis de skaber utryghed i et område. Vi vil ufortrødent fortsætte disse aktioner året ud, og vil gerne koordinere vores aktioner, så de målrettes de mest utryghedsskabende steder i byen. Morgenens aktion forløb meget fint, og vi glæder os naturligvis over, at vi også fangede en formodet indbrudstyv og tricktyv, siger vicepolitinspektør Jakob Søndergaard fra udlændingekontrolsektionen i Københavns Politi.