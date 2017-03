To unge anholdt: Krævede penge af 14-årigs forældre

Torsdag aften anholdt politiet 21-årig mand fra Greve og en 16-årig dreng fra Vallensbæk, der begge sigtes for frihedsberøvelse og vold. De to tilbageholdt en 14-årig dreng fra Greve, der også var udsat for vold i form af slag og spark.

Den 14-årige ringede til sine forældre, der blev bedt om at levere penge til de to, der tilbageholdt sønnen, idet de hævdede, at den 14-årige skyldte penge for køb af hash.

Forældrene fik lov at tale med sønnen og også med en af gerningsmændene. Forældrene ringede derefter til politiet, som blev sat ind i sagen. Gerningsmændene havde aftalt med forældrene, at pengene skulle leveres ved nogle fodboldbaner, og her lagde politiet sig på lur.

De to gerningsmænd blev anholdt. Den ene forsøgte at flygte fra stedet, men en politihund var hurtigere, og han overgav sig med det samme uden at blive bidt.

Den 21-årige var i forvejen efterlyst af politiet, fordi han var udeblevet fra afsoning af en frihedsstraf på 9 måneders fængsel.