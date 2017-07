30-årig gjorde ‘rent’ i forretning – nu er han dømt til fængsel og udvisning

En 30-årig mand skal 40 dage i fængsel og herefter udvises med forbud mod at vende tilbage til Danmark i seks år.

Manden blev anholdt søndag formiddag, da han sammen med en anden mand var på vej hjem til Rumænien med resten af de penge, som de havde stjålet fra en forretning, som de gjorde rent i.

De to mænd var søndag taget til København for derfra at komme videre med bus hjem til Rumænien. Men så langt nåede de ikke, for en patrulje fik anholdt de to mænd, som blev taget med tilbage til politistationen og mandag eftermiddag fik den 30-årige så sin dom.

