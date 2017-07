Søndag formiddag blev to rengøringsfolk anholdt, da de var på vej til deres hjemland efter at have stjålet penge fra en forretning i Nivå, som de gjorde rent i. Det oplyser Nordsjællands Politi.

De to mænd på henholdsvis 25 og 30 år stjal fredag morgen flere tusinde kroner og søndag besluttede de sig for at tage mod København for at komme videre med bus hjem til Rumænien.

En patrulje blev sendt af sted og fik anholdt de to mænd, som blev taget med tilbage til politistationen.