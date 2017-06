Politiet til mand efterlyst for drabsforsøg: Meld dig eller vi offentliggør dit billede

Københavns Politi efterforsker i øjeblikket en sag vedrørende forsøg på manddrab på en 15-årig dreng.

Drabsforsøget fandt sted torsdag den 15. juni kl. 20.49 på Nørrebrogade ud for nr. 48 i København. Her blev en 15-årig dreng af anden etnisk oprindelse end dansk umotiveret overfaldet og stukket med kniv.

Knivstikket var så alvorligt, at den forurettede har været i livsfare. Han er dog nu uden for livsfare.

I forbindelse med efterforskningen har politiet sikret en meget stor mængde videoovervågning, og af en af disse videoovervågninger fremgår hele overfaldet.

– Vi har sikret videoovervågning på stedet, og denne er af så god kvalitet, at vi kan se hele hændelsesforløbet – herunder meget tydelige billeder af gerningsmanden. Vi opfordrer ham derfor til snarest muligt at melde sig selv til politiet ellers vil vi efterlyse ham med billede og video i pressen i morgen (onsdag den 21. juni -red.), siger politikommisær Hans Erik Raben, der er efterforskningsleder.

Og han forsætter:

– Vi er fortsat interesseret i at høre fra vidner, der har oplysninger om sagen – herunder kendskab til gerningsmandens identitet. Endvidere kan oplyses, at gerningsmanden var sammen med 4-5 andre yngre mænd/drenge, som vi også er interesseret i at få identificeret og tale med.

Gerningsmanden beskrives som:

Ung mand/dreng, anden etnisk oprindelse end dansk, mørk i huden, 16-18 år, ca. 170 cm høj, kortklippet let krøllet sort hår, der er kort i siderne, mørke øjenbryn, iført sort langærmet hættetrøje af mærket ”NIKE” (hvidt ”NIKE”-logo på venstre bryst), hvid t-shirt inden under hættetrøjen, grå (lyse) knælange shorts (i ”joggingstof”/bomuldsstof) med sort vertikal stribe ned langs siden yderst på begge ben, korte hvide sokker (footies), samt sorte joggingsko med hvid kant på hælen og hvide striber nederst i svangen, havde en KNIV i højre hånd.

Har man oplysninger om sagen, kan man kontakte Københavns Politi på telefon 33 14 14 48 eller nærmeste politi på 114.