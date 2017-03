Ung mand sigtet for dokumentfalsk

Om det var manglende penge, for lange ventetider til køreprøven eller en helt tredje grund vides ikke – men torsdag formiddag forsøgte en ung mand at få fingrene i et rigtigt kørekort – på den forkerte møde.

Klokken 10 kom en 18-årig ung mand ind hos borgerservice på Rådhusvej i Sorø for at bestille et nyt kørekort, da det gamle var blevet noget ramponeret.

Men en medarbejder opdagede det ikke så helt rigtigt ud og tilkaldte politiet, som også har til huse i borgerservice. Betjenten på stedet kunne hurtigt se, at kørekortet oprindeligt var et knallertkørekort men havde fået klistret nogle tal på, så det skulle se ud som om, at det også gjaldt til biler. Derfor blev den unge mand sigtet for dokumentfalsk.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at strafferammen for dokumentfalsk spænder fra en bøde og op til 2 års fængsel