Brøndby sejrede i Parken

Der blev på sin vis skrevet historie, i søndagens derby mellem Brøndby og FC København.

FCK havde inden kampen ikke tabt på hjemmebane til brøndby i 13 år – men det blev der lavet om på i dag.

Det var en kamp præget af hårde infights, hvilket da også resulterede i ikke færre end syv gule kort i løbet af kampen.

Christian Nørgaard scorede kampens eneste mål til 0-1 for Brøndby på hovedstød efter et frispark af Besar Halimi.

Det var en noget rodet kamp uden de helt store chancer til de to hold. Enkelte blev det dog til, f.eks. var Jan Kliment tæt på at score på et hovedstød og FCKs Pieros Sotiriou havde også en chance, der dog blev forpurret af Brøndbys målmand Frederik Rønnow.

Med sejren ligger Brøndby 11 point over FC København i den samlede stilling, hvor de med 33 point indtager førstepladsne. Der er et enkelt point ned til nr. 2 – FC Midtjylland.