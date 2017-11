Tumult ved ministerbesøg på Center Sjælsmark

Der opstod tumult, da udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i dag besøgte Center Sjælsmark.

Under besøget opstod der tumult blandt nogle af beboerne og det fik ministerens sikkerhedsfolk til at vurdere, at Inger Støjbergs besøg hurtigt skulle afbrydes, og de eskorterede hende til ministerbilen.

Inden bilen kørte fra stedet, forsøgte nogle beboere at hægte sig på den. De blev fjernet af Nordsjællands Politi, hvorefter ministerbilen kørte ud fra Center Sjælsmark. Inger Støjberg er ikke kommet til skade i forbindelse med episoden.

Nordsjællands Politi oplyser, at en anden person på stedet er kommet til skade i forbindelse med hændelsen, som for øjeblikket undersøges nærmere.