Fire unge dømt for vold og trusler

En 18-årig mand fra Brøndby Strand, to 18-årige og en 21-årig fra Ishøj dømt for bagholdsangreb og for at have tvunget en dengang 18-årig mand med rundt i Ishøj, hvor de overfaldt ham. Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Ifølge tiltalen tvang de fire mænd den 24. maj sidste år en dengang 18-årig mand fra Ishøj med rundt i byen, hvor de forskellige steder slog og sparkede ham over flere omgange, brændte ham med en tændt cigaret, slog ham med vandflaske og grene og sparkede ham ud i en sø. Før de lod ham gå, truede de ham på livet, hvis han gik til politiet.

– Det er vores opfattelse, at motivet bag deres vold og trusler var æresrelateret, fordi offeret havde haft kontakt til den enes 17-årige søster – og den opfattelse lagde retten til grund, siger anklager Julie Skovgaard.

Broren til pigen, som dengang var 17 år, blev idømt ni måneders fængsel og 150 samfundstjeneste. To andre dømte – også 17 år på gerningstidspunktet – fik henholdsvis tre måneders fængsel med 80 timers samfundstjeneste og otte måneders fængsel med 150 samfundstjeneste. Retten gjorde deres straffe betingede pga. deres unge alder.

Den sidste, som var 20 år under gerningen, fik otte måneders fængsel samt 120 timers samfundstjeneste med to måneders fængsel til afsoning.

Alle har nægtet sig skyldige og overvejer, om de vil anke dommen.