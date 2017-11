Bandekonflikt: Skud søndag aften i Nørre Alslev

Søndag aften blev der affyret flere skud mod en bopæl ved Nørre Alslev på Falster. Det oplyser Sydsjællands og Lolland Falsters Politi i en pressemeddelelse, som blev udsendt i dag.

Ifølge politiet er ingen af de tilstedeværende personer er blevet ramt af skuddene.

– Det er vores opfattelse, at skuddene er afgivet målrettet mod pågældende bopæl, idet stedet bebos af en person med forbindelse til rockermiljøet, siger politiinspektør Kim Kliver og fortsætter:

– Vi vurderer umiddelbart ikke, at denne skudepisode har forbindelse til den anden lokale konflikt i bandemiljøet. Vi følger situationen tæt, og vi er klar over, at det skaber utryghed, når der bliver skudt mod private hjem. Også selv om skuddene ikke er rettet mod den almindelige borger.

Politiet har i forlængelse af skyderiet sat en større efterforskning i gang for at finde gerningsmanden eller gerningsmændene.