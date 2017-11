29-årig sigtet for bedrageri: Brugte ‘barnebarns-finden’ mod flere ældre

En 29-årig mand fra Slagelse er i dag blevet anholdt og sigtet for ni tilfælde af bedrageri eller forsøg på bedrageri mod ældre mennesker i Skælskør, Korsør, Sorø og Ringsted.

Det er afdelingen for Økonomisk kriminalitet i Sydsjællands og Lolland Falsters Politi, som har sagerne.

Der er tale om sager, hvor de ældre mennesker ringes op af en person, som udgiver sig for at være deres barnebarn. Han spørger om han kan låne penge til en bil, og laver en aftale om at pengene bliver hentet hos den ældre af en kammerat til “barnebarnet”.

Det er politiet opfattelse, at bedragerierne kan foregå, fordi gerningsmanden formentlig har lavet et forarbejdet og kender til den ældres familieforhold.

Den 29-årige blev i dag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved og her blev han varetægtsfængslet frem til den 22. november.