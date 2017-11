Kronprins Frederiks Bro lukket på grund af forhøjet vandstand

Nordsjællands Politi oplyser, at Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund vil blive lukket klokken 20 på grund af forhøjet vandstand i Roskilde Fjord.

Broen lukkes for alt trafik.

Beslutningen er truffet af politiet og redningsberedskabet på baggrund af forventning om større mængder vand på kørebanen.

– Broen lukkes i dag søndag klokken 20.00 og forventes pt. lukket indtil midnat afhængigt af udviklingen i vejret, oplyser vagtchef hos Nordsjællands Politi Jan Hedager.

Politiet tilråder berørte borgere og trafikanter, som forventes at skulle benytte broen i aften og / eller i morgen, t at holde sig orienteret i medierne omkring genåbning eller mulig forlængelse af lukningen.

Politi, redning og sundhedsvæsen har truffet de nødvendige foranstaltninger således, at borgere, som måtte have behov for politi, brandvæsen eller ambulance ikke berøres af lukningen.