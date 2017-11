Lørdag eftermiddag blev et menneskelig fundet i vandet ved Strandvejen i Skibby.

Frederiksborg Amts Avis citerer vagtchefen hos Nordsjællands Politi for, at der med stor sandsynlighed er tale om den 24-årige Tawob Khoshival, som forsvandt i Roskilde Fjord for 14 dage siden i forbindelse med en bådbrand.

Bådens ejer, en 22-årig mand, sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen om bådbranden.