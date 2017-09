Kunstner åbner pop-up galleri i Amaliegade

Den danske kunstner, Kim Michael, kendt under kunstnernavnet thezinker, åbner nyt pop-up galleri med tema-navnet: “Whatz on your bucket lizt”

Kim Michael har igennem mange år helliget sig sin billedkunst. Han har haft stor succes med både sine malerier, fotokunst og sine skulpturer, hvor især skulpturen “Zinkglobal – Nøglen til fremtiden” i 2012 for alvor var med til at gøre Kim Michael kendt i Danmark. Skulpturen står på Nordre Toldbod i København og fik megen omtale blandt andet i det danske kunstnermiljø, som havde det svært med at en udefrakommende kunstner, som aldrig havde været en del af det etablerede kunstnermiljø, fik lov at placere et kæmpeværk på 2,5 tons mellem Den lille Havfrue og Amalienborg.

Kim Michael er født i 1963 og er autodidakt kunstmaler, som blandt andet gør sig bemærket ved kontinuerligt at erstatte bogstavet “s” med “z” – deraf kunstnernavnet thezinker. Thezinkers malerkunst er abstrakt og ofte eksplosivt i farverne, og kunstværkernes titler er lange og har karakter af digte. Kim Michaels skulpturkunst tager udgangspunkt i menneskekroppen med geometriske elementer. Skulpturerne er udført i metalskrot, men de består også af forarbejdet avancerede metalkonstruktioner.

Han har længe haft et brændende ønske om at udleve mange af sine andre storstilede kunstneriske visioner og drømme. Derfor besluttede han sidste år at lægge penslerne på hylden og hellige sig udlevelsen af disse projekter. Pop-up galleriet i Amaliegade i København er en del af dette tema med fokus på at turde udleve og virkeliggøre sine drømme.

I gallariets loft hænger der 500 spande med åbningen nedad, og spandene er en del af det spændende projekt “Whatz on your bucket lizt?”. I løbet af september måned vil galleriet invitere både politikere, erhvervsfolk og børn på besøg, og Kim Michael håber, at projektet vil inspirere de besøgende til selv at reflektere over deres egne drømme og mål i livet. På galleriet kan de komme og nyde de flotte malerier og skulpturer – og skrive deres egen “bucket list” og hænge den op i loftet som symbol på deres ønsker for fremtiden.

Projektet er affødt af Kim Michaels egen lyst til at kaste sig over fire helt konkrete store visionære projekter, som udgør kunstnerens egen private “bucket list”. Kim Michaels kunstneriske 2. halvleg består nemlig af følgende visioner: ZINKINGPEOPLE, ZINKGLOBAL, ZINKONE og DANISHTOWN

ZINKINGPOPLE er thezinkers kommende store kunstneriske bog, som forventes at blive udgivet i løbet af de næste par år. Bogen, som vil være gratis og dedikeret til alle verdens børn, vil blive en slags kreativ værktøjskasse fyldt med budskaber til de kommende generationer fortalt igennem de mest markante skulpturer, som thezinker har arbejdet på de sidste ti år.

ZINKGLOBAL er en videreførelse af Kim Michaels kendte kunstværk “Zinkglobal – Nøglen til fremtiden”. Et storstilet projekt som omfatter tre nøgler, der skal stå på hvert sit kontinent. Projektet handler om at skabe kreative individer ved at udfordre de overordnede principper, vi som mennesker bruger til at dømme andre menneskers potetiale. Endvidere skal nøglerne repræsentere de globale problematikker, som kræver et ansvar af os alle som verdensborgere. Den første nøgle blev, som tidligere nævnt, indviet på Nordre Toldbold i 2012, og de resterende to nøgler forventes at finde deres endelige destination på det amerikanske og det asiatiske kontinent inden 2020.

ZINKONE er et kæmpe kunstværk og en arkitektonisk vision af en bygning formet efter og inspireret af den menneskelige anatomi. Med bygningen ønsker Kim Michael at inspirere dens besøgende til at træffe beslutninger på baggrund af mod, omtanke og åbenhed som et modstykke til de ledere i verden, der prøver at erhverve sig magten ved hjælp af angst og pessimisme. Destinationen for dette kæmpe værk er endnu ukendt, men kunstnerens håb er, at bygningen vil blive et ikon i stil med pyramiderne.

DANISHTOWN er sidste punkt på Kim Michaels “bucket list” og har som formål at bringe Danmark ud i verden. Kunstværket skal omfatte små enklaver med hoteller og forretninger, der fysisk skal vise og sælge de nyeste tendenser og strømninger indenfor dansk design, kunst, grastronomi og arkitektur.

“Jeg vil nu kazte mig videre ud i livet for at realizere mine vizioner. Jeg vil forfølge mine idéer, der ellerz vil komme til at plage mig rezten af livet. Hvad der end zker vil tiden vize, men én ting er zikkert, det kommer til at blive zjovt – ikke kun for mig, men forhåentlig ogzå for dem, jeg møder på min vej. Zå jeg håber, at jeg ender med at få zlået nogle ztore zolide zøm i verdenzkortet, der kan ztå tilbage zom inzpiration for de næzte generation, når jeg en dag tjekker ud”, hedder det fra Kim Michael i en pressemeddelelse.

Der er ingen tvivl om, at Kim Michael fortsat vil være en stærk kreativ kraft i det danske og udenlandske kunstnermiljø, og der er derfor alt mulig grund til at skynde sig at besøge galleriet i Amaliegade og blive inspireret, mens muligheden er der. Kim Michaels voksne søn, Joshua Hansen, samarbejder med sin far om denne udstilling og vil være at finde i galleriet de fleste dage. Her vil Joshua Hansen fungere som vært og vidensbank om de mange malerier, skulpturer samt “Whatz on your bucket lizt” projektet. Selvom Kim Michael ofte vil være at finde i galleriet, så er Joshua og faderens samarbejde en del af kunstnerens vision om at turde lade den nye generation få og tage noget ansvar og give nøglerne videre.

Udstillingen vil være åben alle dage fra kl. 11 – 18 i hele september måned i Amaliegade 12 i København.