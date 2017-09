Politiet konfiskerede kvindes bil

En 42-årig kvinde fra Maribo mistede torsdag aften sin bil – til politiet.

Kvinden blev standset af en politipatrulje i Rødby og kunne ikke fremvise et kørekort, fordi det havde hun fået frakendt ved en tidligere lejlighed. Det var ikke første gang at kvinden var blevet snuppet i at køre bil uden at have kørekort, så resultatet blev, at politiet konfiskerede hendes bil på stedet.

Det er nu op til retten at afgøre, om bilen kan beslaglægges. Det vil formentlig ske samtidig med, at retten tager stilling til kvindens kørsel uden førerret.