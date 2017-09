Helsingør-angriber skifter til AGF

I den sidste time af transfervinduet skiftede Helsingørs André Riel klub.

Fremover skal angriberen, der har spillet det meste af sin karriere i Helsingør, spille for AGF på en tre-årig kontrakt og det glæder AGFs sportschef:

– Jeg havde egentlig meldt ud, at der skulle noget helt særligt til, hvis vi skulle agere så sent i vinduet. Vi har haft André i kikkerten i et stykke tid, men det så ikke ud til at lykkes. Det gjorde det så her til allersidst, og det er vi naturligvis meget glade for, siger AGFs sportschef Peter ‘PC’ Christiansen til klubbens hjemmeside.

Også cheftræner Glen Riddersholm ser frem til at få Riel på holdet:

– Med de angribere, vi har haft ude på det seneste, og det behov, det har efterladt, har vi vurderet, at André vil være en god tilføjelse til vores trup. Han har kant, ambitioner og ikke mindst de fodboldmæssige kvaliteter, der skal til.

Taknemmelig Riel

Om sit klubskifte siger André Riel:

– Jeg blev meget glad, da jeg hørte om AGF’s interesse. Og jeg er taknemmelig for, at det er lykkedes, og at FC Helsingør har givet mig denne mulighed for at skifte til en af landets største klubber. Det bliver en spændende udfordring, og jeg ser frem til at slutte mig til holdet og til at vise mig frem for de fantastiske tilhængere i Aarhus, siger André Riel til AGFs hjemmeside.