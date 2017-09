FC Helsingør henter brasiliansk angriber

FC Helsingør har skrevet kontrakt med den brasilianske angriber Matheus Leiria.

Den 22-årige offensivspiller kommer til Helsingør fra brasilianske Barra FC.

Direktør Janus Kyhl glæder sig til at se den unge brasilianer i aktion:

– Leiria er en dygtig tekniker, der er indkøbt til at konkurrere om en plads i start-11eren. Når man henter en spiller fra den anden side af jorden, er det jo som regel med en forventning om, at han kan gå ind på holdet, siger Janus Kyhl til FC Helsingørs hjemmeside.

Han er dog klar over, at der er en tilpasningsperiode til danske forhold, for den nye mand, bl.a. på grund af klimaet. Men på længere sigt, er det en spiller, som klubben har høje forventninger til.

– Selvom han nu umiddelbart er indkøbt som erstatning for Mads Aaquist, så er Matheus alligevel en spiller som vi har kigget på over et år, så det er dejligt, at vi endelig kunne finde hinanden, siger Janus Kyhl

FC Helsingør har skrevet en 3-årig kontrakt med Matheus Leiria Dos Santos.