En meget vred 61-årig kvinde gik torsdag eftermiddag amok og sparkede til en taxa.

Episoden fandt sted kort før klokken 15.30 på Kirkestræde i Køge.

Kvindens spark førte til, at en rude i bilen blev knust.

Kvinden bliver sigtet for hærværk, og mon ikke der også er et erstatningskrav for den ødelagte rude?

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at politiet ikke kender grunden til kvindens vrede.