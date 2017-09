21-årig varetægtsfængslet efter fund af bandevåben og narko

21-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter fund af våben i en lejlighed og et skur i Nakskov.

Våbnene blev fundet onsdag aften under en ransagning og der var tale om to oversavede jagtgeværer. Desudne blev der fundet noget narkotika.

En 21-årig mand blev anholdt og sigtet efter våbenlovens §192, der handler om særligt skærpende omstændigheder og for salg af narko.

I går blev 21-årige så fremstillet i grundlovsforhør. Her blev han varetægtsfængslet frem til den 26. september. Grundlovforhøret foregik for lukkede døre og det er derfor sparsomt med oplysninger om sagen. Politiet har dog tidligere sagt, at våbenene var “banderelaterede”.

I forbindelse med ransagningen sagde politiinspektør Kim Kliver:

– Det er vores opfattelse, at våbnene har forbindelse til bandemiljøet, og derfor er det med tilfredshed, at vi har sikret, at disse våben ikke finder anvendelse i den verserende konflikt mellem personer fra Mongols og Satudarah.