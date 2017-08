Ransagning afslørede bande-våben i Nakskov

Da politiet onsdag aften ransagede en adresse i Nakskov, blev der fundet flere våben og narkotika. En person er blevet anholdt.

– Det er vores opfattelse, at våbnene har forbindelse til bandemiljøet, og derfor er det med tilfredshed, at vi har sikret, at disse våben ikke finder anvendelse i den verserende konflikt mellem personer fra Mongols og Satudarah, siger politiinspektør Kim Kliver.

I forbindelse med våbenfundet er en mand anholdt, og han fremstilles i løbet af i dag i grundlovsforhør ved retten i Nykøbing F.