Onsdag aften ved 22-tiden standsede politiet en bil til et rutinetjek på Sdr. Ringgade i Slagelse.

Føreren var en 59-årig mand fra Nykøbing, som imidlertid ikke havde noget kørekort. Han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, og da han flere gange tidligere var sigtet for at køre uden kørekort, blev hans bil beslaglagt på stedet.