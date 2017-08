To jagtgeværer fundet i tidligere bowlinghal

Nordsjælland Polit oplyser, at man har fundet våben i en tidligere bowlinghal i Helsingør.

med baggrund i den nuværende bandekonflikt i København, som trækker tråde til Nordsjælland, har Nordsjællands Politi gennemsøgt en række områder, der benyttes til ophold af forskellige grupperinger.

Et af de steder er den tidligere bowlinghal ved Rønnebær Allé og Fredericiavej i Helsingør, hvor Nordsjællands Politi mandag fandt to jagtgeværer.

– Vi har erfaring for, at der er grupperinger, som benytter området og ind i mellem tager ophold her. Derfor valgte vi at gennemsøge området, siger politikommissær Klaus Madsen, Nordsjællands Politi.

Våbnerne er nu sendt til tekniske undersøgelser, som blandt andet skal klarlægge, hvor de to geværer stammer fra og om de har været anvendt i forbindelse med.