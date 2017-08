Politiet scanner Nautilus og søger efter ligdele med specialtrænede hunde

Københavns Politi gik i dag i gang med at scanne ubåden Nautilus. Dette sker i samarbejde med SKAT ved hjælp af deres mobile lastbilsscanner.

Scanningen gennemføres på baggrund af mange forskellige henvendelser om mulige hulrum i ubåde generelt og konkret også i forhold til Nautilus. Der søges i sagens natur efter spor efter en forbrydelse samt muligt gerningsvåben med mere.

Politiet har ikke nogen konkret mistanke om at der findes uafsøgte rum i ubåden, men scanner alligevel for at udelukke, at der skulle findes rum, som ikke allerede er blevet undersøgt.

Lighunde sættes ind i søgning efter ligdele

Københavns Politi oplyser, at man i dag i samarbejde med svensk politi gennemfører søgning på Køge Bugt med det svenske politis specialuddannede lighunde, som bl.a. andet kan søge på vand.

Søgningen sker for om muligt at kunne lokalisere de manglende kropsdele fra Kim Wall.

Denne søgning er planlagt til at fortsætte de kommende to dage.

I går blev der søgt med fly over Køge Bugt, da der har været en periode med roligt vejr, hvilket har givet ualmindeligt klart vand og dermed udsyn ned i vandet. Søgningen med fly blev gennemført for at finde såvel de manglende kropsdele og det efterlyste tøj, hvoraf i særdeleshed den orange bluse vil være mulig at se et stykke nede i vandet. Denne søgning gav intet resultat, oplyser politiet.