Hornbæks nye skatepark indvies i dag

Hornbæk er kendt som badeby, men nu har byen fået en ny skaterpark og den bliver officielt indviet i dag med taler,forfriskninger, opvisning og musikken leveres af DJ Bob.

Skateparken, der er blevet bygget som en del af Hornbæk Idrætsanlæg og Hornbæk Hallen på Carl Bødker Nielsens Vej i Hornbæk, er allerede blevet et mødested for Hornbæks skatere. Banen egner sig til både løbehjul, skateboards, BMX og rulleskøjter.

Initiativtagere er to Hornbæk-fædre, Jakob Lindergård-Bentzen og Jonas Larsen. Banen er blevet til i et positivt samarbejde med Helsingør Kommune.

Det er det fynske selskab SK8 Design der har bygget Skaterpark Hornbæk. Den samlede pris for anlægget bliver en halv million kroner. Pengene er bevilliget fra Helsingør Kommunes pulje til udvikling af byrum.

Formanden for Hornbæk Idrætsforening, Peter Poulsen glæder sig på sin side over at skaterbanen kan tiltrække nogle unge til idrætsområdet, der måske ikke normalt ville komme her.

Arrangementet foregår fra klokken 11 til 15 og der vil udover taler og være skateropvisning, små konkurrencer og selvfølgelig mulighed for at skate.