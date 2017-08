I går sigtede politiet en 92-årig mand fra Faxe Ladeplads for overtrædelse af våbenloven.

Det skete, efter at politiet et tip, aom gjorde at politiet fandt en signalpistol med ammunition hos den 92-årige.

Manden forklarede til betjentene, at han havde pistolen som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at han blev udsat for et overfald.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at signalpistolen blev beslaglagt på stedet.