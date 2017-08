Københavns Politi bekræfter nu, at den torso uden hoved, ben og arme, som blev fundet i vandet ved Amager er den svenske journalist Kim Wall.

Bekræftelsen kommer efter en obduktion, som netop skulle klarlægge om det var Kim Wall.

Den danske opfinder Peter Madsen har under grundlovsforhøret fortalt, at der var sket en ulykke og han efterfølgende har ‘begravet’ hende til søs et sted i Køge Bugt.