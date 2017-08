Prøveløsladt mand sigtet for biltyveri

Kort efter klokken 23 i går hørte et vidne støj fra en bilforhandler på Herningvej i Nykøbing F.

Vidnet så en person, som formentlig var ved at bryde ind i en af bilerne på stedet og tilkaldte straks politiet.

Inden politiet nåede frem, var gerningsmanden stukket af fra stedet, men vidnet kunne give et så godt signalement af gerningsmanden, at det lykkedes politiet at anholde denne kort før midnat.

Der var tale om en 30-årig lokal mand, som blev sigtet for forsøg på biltyveri. Det viste sig, at den 30-årige mand var prøveløsladt.