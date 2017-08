Yngre person smittet med mæslinger – læger opfordres til at være særligt opmærksomme

Statens Serum Institut oplyser, at der er påvist mæslinger hos en yngre person, bosiddende i Vestsjælland.

Personen kom tilbage til Danmark efter at have opholdt sig i Polen i juli måned og fik på Holbæk sygehus påvist mæslinger i en prøve fra begyndelsen af august. Personen er indvandret til Danmark, og vaccinationsstatus er usikker. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, blev informeret så snart positiv diagnostik forelå og har iværksat mulige forebyggende foranstaltninger.

På baggrund af dette tilfælde opfordrer Statens Serum Institut læger, især i Vestsjælland, til at være særligt opmærksomme på diagnosen i de kommende uger. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Samme type som har forårsaget større udbrud i Østeuropa

Dette er det andet tilfælde af mæslinger i år.

Første tilfælde var ligeledes rejserelateret, hvor personen var blevet smittet under ferieophold i Thailand. Det nye tilfælde understreger endnu engang, at alle ikke-immune rejsende til områder med risiko for mæslinger bør være vaccineret mod mæslinger inden afrejse (i form af MFR-vaccine).

En nærmere analyser af virus fra det nye danske mæslingetilfælde viser, at det er samme type virus, som indenfor de seneste par år har forårsaget større udbrud særligt i Østeuropa.

Europa har oplevet et stort udbrud af mæslinger i løbet af 2017. Rumænien og Italien har haft mange tilfælde, men alle EU/EEA lande har rapporteret tilfælde dette år, undtagen Letland, Liechtenstein, Malta og Norge.