Svenske Kim var ikke i Madsens ubåd

Den svenske journalist Kim Wall var ikke i ubåden UC3 Nautilus.

Det helt store spørgsmål inden politiet tidligere i dag kunne komme ned i den danske opfinder Peter Madsens ubåd var, om man ville finde liget af den svenske journalist Kim Wall.

Peter Madsen blev fredag varetægtsfængslet i 24 dage på begrundet mistanke om uagtsomt manddrab. Det skete efter en dramatisk tur i ubåden, der endte med, at den svenske journalist var forsvundet og ubåden sank i Køge Bugt.

Lørdag blev udbåden hævet fra bunden og bugseret til Nordhavn i Købehavn, hvor den blev tømt for vand, så politiet kunne undersøge den nærmere.

Men undersøgelserne gav ikke noget svar på, hvor Kim Wall er.

Opfinder har skiftet forklaring

På et pressemøde søndag ved Politigården i København kom det frem, at Peter Madsen, der i første omgang forklarede politiet, at han havde sat Kim Wall af på Refshaleøen i København kl. 22.30 torsdag aften, efterfølgende har skiftet forklaring.

Men fordi grundlovsforhøret med Peter Madsen blev holdt for lukkede døre, ønskede politiet ikke at komme nærmere ind på, hvordan han havde ændret forklaring.

Politeit: Ubåd sunket ved bevidst handling

På pressemødet kom det også frem, at politiet ikke mener at ubåden sank af sig selv – på grund af en teknisk fejl – men, at udbåden blev sænket ved en bevidst handling.

Politiet søger stadig efter Kim Wall, der kan være blevet sat i land et eller andet sted. Men politiet søger også efter hende i Køge Bugt-området og det sydlige Øresund.