Ubådsejer varetægtsfængslet for uagtsomt manddrab på svensk journalist

Den danske opfinder og ubådsejer Peter Madsen er blevet varetægtsfængslet på begrundet mistanke om manddrab.

Peter Madsen blev fredag anholdt og sigtet for drab på den kvindelige svenske journalist Kim Wall. Det skete efter en dramatisk sejltur med ubåden.

Turen startede torsdag aften ved 19-tiden ved Refshaleøen i København. Ved halv fire-tiden fredag morgen gik en større eftersøgning af ubåden i gang, da Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) fik en henvendelse om, at ubåden, UC3 Nautilus, ikke var returneret fra prøvesejladsen.



Fredag formiddag blev der skabt visuel kontakt med ubåden ved Drogden Fyr i Køge Bugt og efterfølgende blev der etableret radiokontakt til båden, der ifølge ejeren satte kurs mod havn. Umiddelbart inden kl. 11.00 sank ubåden pludselig og ejeren blev efterfølgende reddet op på en privat motorbåd, der sejlede ham i havn.

Politiet anholdt efterfølgende Peter Madsen for drab, selvom dykkere ikke havde formået at komme ind i ubåden, der var sunket på syv meters vand.

Peter Madsen nægter sig skyldig og har tidligere forklaret, at han satte kvinden i land torsdag aften ved spidsen af Refshaleøen, nær restaurationen ”Halvandet” omkring kl. 22.30.

Varetægtsfængslet i 24 dage

Peter Madsen blev i dag fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret og her blev han varetægtsfængslet i 24 dage med henvisning til retsplejelovens § 762, stk. 1 nr. 3 der handler om, at en person kan varetægtsfængsles hvis der begrundet mistanke om en lovovertrædelse, som kan give mere end 1 år og 6 måneders fængsel og at der “der efter sagens omstændigheder er bestemte grunde til at antage, at sigtede vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller advare eller påvirke andre.”

Ubåd skal undersøges af teknikere

Lørdag formiddag gik man igang med at bjærge ubåden for at sejle den til Nordhavn, hvor den vil blive tømt for vand og taget op på land, så politiets teknikere kan undersøge den. Ifølge Københavns Politi foventer man, at det kan ske i løbet af natten og i morgen søndag.



Kvindelig journalist fortsat savnet

Det har endnu ikke været muligt for politiet at komme ind i ubåden og man ved derfor ikke, om den savnede svenske journalist Kim Wall er i den.

Derfor søger politiet fortsat den kvindelige journalist.

Politiet vil derfor stadigvæk gerne tale med mennesker, som ikke allerede har oplyst om hendes færden – herunder hvis nogen har set hende forlade ubåden i tidsrummet fra torsdag aften kl. 21.00 eller som fra en både har set personer på ubåden, når den var oppe ved vandoverfladen.

Kim Wall beskrives som 30 år, 160 cm høj, spinkel af bygning, rødbrunt hår, brune øjne. Iført en orange bluse med lange ærmer, sort/hvid blomstret nederdel, nylonstrømper og hvide tennissko.

Eventuelle oplysninger kan gives til politiet på telefon 114.