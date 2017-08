Køge: Mand varetægtsfængslet for drab på kvinde

En 59-årig mand fra Køge blev torsdag eftermiddag i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde varetægtsfængslet foreløbigt til den 7. september som sigtet for drab på en kvinde, der onsdag aften blev fundet død i hans lejlighed på Fasanvej i Køge.

Den sigtede nægtede sig skyldig under retsmødet, der blev afholdt for lukkede døre. I retsmødet blev der tillige nedlagt navneforbud gældende både for den sigtede og den dræbte.

Den dræbte er identificeret som en 37-årig kvinde fra Roskilde, hvis pårørende nu er underrettet.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi er det afdelingen for personfarlig kriminalitet, som nu fortsætter efterforskningen for bl.a. at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved selve drabet, relationen mellem den dræbte og den nu fængslede samt motivet til drabet.

Læs også: Kvinde fundet død i lejlighed – mand anholdt