Fik revet led af fingeren i arbejdsulykke

En 50-årig mand fra Asnæs måtte på skadestuen efter han fik revet en del af en finger af i en arbejdsulykke.

Ulykken skete ved 7-tiden torsdag morgen da manden var ved at polere en stålakse på en drejebænk. Under arbejdet bar han en handske, som maskinen fik fat i, således at han fik afrevet det yderste led på langefingeren.

Manen blev til behandling på skadestuen i ambulance.

Politiet og Arbejdstilsynet har undersøgt ulykken nærmere i et forsøg på at få klarlagt, om nogen kan drages til ansvar for ulykken, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.