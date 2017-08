27-årig mand sigtet for biltyveri

Tirsdag aften ringede en kvinde til politiet og fortalte, at hun kort før klokkne 20 havde parkeret sin bil på Hovedgaden i Stenlille og kortvarigt havde forladt den. Da hun kom tilbage var bilen væk.

Bilen blev efterlyst i politiets systemer.

Flere vidner havde set bilen køre ved Dianalund og senere ved Sorø, hvor den kørte på motorvejen.

Klokken 23.34 standsede politiet bilen nær Køge, hvor føreren – en 27-årig mand fra København blev anholdt og sigtet for biltyveri. Kvinden var glad for at få sin bil tilbage igen.