Mand i håndjern sparkede betjent

En 35-årig mand er blevet sigtet for vold mod tjenestemand efter han fredag eftermiddag sparkede en betjent.

Inden da, var politiet blev kaldt ud til uro og uorden på en adresse på Ringstedvej i Fjenneslev mellem Sorø og Ringsted. Her var et par blevet noget uenige og den 35-årige mand tog parrets fælles barn på armen og forlod adressen. Men politipatruljen kom snart til stedet og bad manden sætte barnet ned. Det var han ikke indstillet på, hvilket resulterede i, at han blev anholdt.

Mens manden var iført håndjern, sparkede han en af betjentene over benet, hvilket resulterede i en sigtelse for vold mod tjenestemand.