Klokken 01.41 natten til lørdag blev politi og brandvæsen sendt ud til en brand i en kiosk på Tårsvej i Nakskov.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at man fra vidner har fået fortalt, at der er set to maskerede mænd på stedet, som kort forinden havde smadret en rude i kiosken.

Ilden blev hurtigt slukket, og ingen kom til skade ved branden, som efterforskes som en sag om brandstiftelse.