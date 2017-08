8-årig var vidne: Far gik amok på mor

En 8-årigt barn oplevede lørdag eftermiddag sine forældre i et voldsomt opgør ved Ølbycentret i Køge.

Moderen, der er 36 år og fra København Ø, var sammen med en veninde for at hente den 8-årige efter aftale. Da barnet var kommet ind i bilen, blev moderen uvarslet overfaldet af faderen og slået flere gange med knytnæver.

Moderen flygtede ind i sin bil og flygtede mod Stensbjergvej. Undervejs påkørte faderen deres bil med sin egen bil. Under den videre kørsel ad Stensbjergvej fulgte faderen efter, og da moderen lavede en U-vending for at slippe væk, lykkedes det faderen at bakke ind i hendes bil i den side, hvor barnet var placeret. Faderen steg herefter ud af sin bil og knuste ruderne i moderens bil, samtidig med at han krævede sin barn udleveret.

Til sidst flygtede faderen – en 37-årig mand fra Køge – fra stedet uden at få barnet med sig.

Politiet ledte i løbet af eftermiddagen efter den 37-årige far med henblik på anholdelse, men fandt ham ikke. Han er nu eftersøgt af politiet, der nu også leder efter ham i hans venne- og bekendtskabskreds.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at man har udfærdiget en socialrapport af hensyn til barnet og de oplevelser, som det har været udsat for, så også de sociale myndigheder kan blive underrettet om denne sag.