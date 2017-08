Tre dømt for blandt andet narkobesiddelse – fik tilsammen mere end 16 års fængsel

I oktober sidste år beslaglagde politiet 50 kilo amfetamin på Bilkas parkeringsplads i Slagelse, det førte til yderligere efterfoskning og anholdelse mod tre personer: De er nu blevet dømt.

Efterforskningen ledte politiet til en 23-årig mand fra Fuglebjerg og en 21-årig mand fra Slagelse, der blev sigtet for bl.a. besiddelse af større mængder amfetamin og kokain samt hash med henblik på videreoverdragelse, og for den 23-årige også besiddelse af våben under særligt skærpende omstændigheder.

Derudover foretog politiet også anholdelse af en 25-årig mand fra Kalundborg i december 2016 for besiddelse af amfetamin og kokain med henblik på videreoverdragelse.

Retten i Næstved fandt fredag de tre mænd skyldige.

Den 23-årige blev kendt skyldig i besiddelse af 13,5 kilo amfetamin, 7 kilo kokain, 2,5 kilo hash og besiddelse af 2 pistoler med ammunition og idømte ham 9 års fængsel.

Den 21-årige blev kendt skyldig i besiddelse af ca. 12,7 kilo amfetamin, 1,5 kilo kokain og 1,5 kilo hash og idømte ham 6 års fængsel.

Den 25-årige blev kendt skyldig i besiddelse af 100 gram amfetamin og 209 gram kokain og idømte ham 1½ års fængsel.

Den 23-årige og den 21-årige ankede begge dommen, ligesom de begge blev varetægtsfængslet efter dom. Den 25 årig modtog dommen og blev løsladt efter dom.