Helsingør: 22-årig ramt af skud på tankstation

Politiet i Nordsjælland efterforsker en skudepisode, der fandt sted torsdag aften klokken 20.45 på Uno-X tankstationen på Kongevejen i Helsingør.

Her blev en 22-årig mand ramt af skud i foden.

Skudofferet søgte umiddelbart efter skyderiet hjælp ved et hus i nærheden, men valgte at forlade stedet, inden den tilkaldte ambulance nåede frem. Han blev dog senere fundet på skadestuen, hvor en bekendt havde kørt ham til behandling.

Den 22-årige er kendt af Nordsjællands Politi, som ikke vil udelukke, at episoden har forbindelse til den nuværende situation i bandemiljøet.

Flugtbil sat i brand

De formodede gerningsmænd flygtede fra stedet i bil, og en hundepatrulje fra Nordsjællands Politi, som var i nærheden, da skuddene faldt, forsøgte at standse bilen ved at påkøre den med patruljevognen. Det lykkedes ikke, og gerningsmændene fortsatte flugten ud af Helsingør og videre ad Helsingørmotorvejen, hvor de drejede fra ved frakørslen til Kokkedal. Her kørte de mod Fredensborg og gennem Karlebo by, hvorefter bilen forsvandt i ukendt retning.

Bilen blev senere på aftenen fundet udbrændt på Københavns Vestegn og skal nu undersøges nærmere af politiets teknikere.

– Sagen bliver efterforsket som et drabsforsøg, og vi vil gerne høre fra vidner eller andre, som har oplysninger i sagen, siger Henriette Døssing, pressekonsulent i Nordsjællands Politi.