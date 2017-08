Prins Henrik vil ikke begraves ved siden af Dronningen

Prins Henrik vil ikke begraves ved siden af sin kone, Dronning Margrethe II, når den tid kommer.

Det meddeler Kongehuset i dag.

Planen har ellers i mange år været, at både Prinsen og Dronningen skulle ligge ved siden af hinanden i Roskilde Domkirke under den sarkofag, som professor og billedhugger Bjørn Nørgaard har lavet.

Kongehuset oplyser i en pressemeddelelse, at Dronningen igennem noget tid har været bekendt med Prins Henriks beslutning og er indforstået med beslutningen. Prinsens beslutning ændrer ikke ved Dronningens begravelsesplaner.

“Det har været fremme i medierne, at Prinsen ønsker at blive begravet i Frankrig. Dette er ikke korrekt. Prinsen ønsker fortsat at blive begravet i Danmark, men de nærmere omstændigheder er endnu ikke på plads”, hedder det i pressemeddelelsen.