Bil påkørt af stjålet knallert

I går klokken 18 anmeldte en 53-årig mand fra Hvidovre, at han på Skelvej i sin personbil var standset for rødt lys og var blevet påkørt af en stor knallert med tre personer.

Ved uheldet væltede knallerten, og alle tre flygtede fra stedet.

Bilisten forsøgte selv at køre efter de flygtede, men først da han kort efter vendte tilbage til den efterladte knallert, så han en ung mand forsøge at skjule sig i en busk. Den unge mand blev tilbageholdt af bilisten, som afleverede ham til politiet, der identificerede ham som en 13-årig dreng fra Vallensbæk Strand.

Drengen havde forsøgt at oplyse andre personlige oplysninger over for bilisten.

Både drengen og bilisten var uskadte efter uheldet, og knallerten, der ikke havde nogen nummerplade på, viste sig at være stjålet fra Christians Torv, Solrød Strand, i går.

Politiet fik knallerten indbragt til nærmere undersøgelse i et forsøg på at identificere føreren, ligesom den 13-årige blev kørt hjem til sine forældre, der dermed blev underrettet om sagen.