57-årig mand i husspetakler: Anholdt tre gange på et døgn

Der er bare nogen, som ikke fatter det, blandt dem er tilsyneladende en 57-årig mand, som blev anholdt ikke færre end tre gange på et døgn.

Den første anholdt faldt tirsdag aften efter noget tumult i en lejlighed i Korsør. Den 57-årige blev taget med til politistationen i Næstved for at få ro på stedet.

Onsdag morgen klokken 06.30 blev manden løsladt. Han tog dog direkte fra Næstved tilbage til lejligheden i Korsøg, hvor han fortsætte skærmydslerne og truede en 21-årige kvinde med, at han ville ‘nakke’ hende.

Politiet blev tilkaldt, og den 57-årige blev anholdt igen klokken 12.03 og sigtet for trusler på livet. Denne gang blev han taget med til politistationen i Slagelse, hvor han blev afhørt, inden han klokken 14.15 blev løsladt.

Så skulle man tro, at han havde fået nok. Men ak. onsdag aften var der igen husspektakler på samme adresse, og politiet måtte for tredje gang skride til anholdelse af den 57-årige for at få ro på stedet.

Denne gang fik han en overnatning på politistationen i Næstved, og han blev løsladt igen klokken 5.15.