32-årig mand sigtet for menneskesmugling

Onsdag aften sigtede politiet en 32-årig britisk mand med kurdisk baggrund for menneskesmugling.

Det skete da manden kørte i land fra færgen i Rødbyhavn klokken 21.40. Den 32-årige fører af bilen, var der en anden kurdisk mand på 32 år med som passager i bilen.

Det viste sig, at passageren ikke havde nogen gyldig rejselegitimation, men kunne kun fremvise nogle dokumenter fra de franske myndigheder. Han blev herefter anholdt og sigtet for ulovligt ophold, mens den britiske mand blev anholdt og sigtet for menneskesmugling.